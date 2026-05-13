Южный Урал готовится к Году единства народов России

«В 2022 году в Чебаркульской дивизии, где был развернут лагерь для мобилизованных, рядом стояли две большие палатки — церковь и походная мечеть. Я сам заходил туда не раз, и священнослужители рассказывали, что многие ребята, приходившие туда, раньше никогда не были ни в церкви, ни в мечети, но почувствовали внутреннюю потребность прийти и помолиться. Это очень показательный пример. Мы всегда были сильны, когда были вместе. Как народ, нас скрепляют язык, культура и религия», — подчеркнул губернатор.