В Евросоюзе в последнее время все чаще говорят о необходимости диалога с Россией. На днях глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о желании участвовать в переговорах с Москвой от имени Брюсселя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова лаконично оценила эту инициативу, охарактеризовав ее одним словом: «Зря».
Александр Рар напоминает, что в феврале 2024 года Россия объявила Каю Каллас, которая тогда занимала пост премьер-министра Эстонии, в розыск. Обвинения в ее адрес касались враждебных действий против России и осквернения исторической памяти в связи со сносом советских памятников в Эстонии.
ЕС, вероятно, будет настаивать на отмене этого ордера, и в свою очередь, западный ордер на «арест Путина» будет объявлен недействительным — в качестве ответного шага.
По мнению политолога, большой вопрос состоит в том, способна ли Каллас быть честным и беспристрастным посредником. Есть вероятность, что она не откажется от личной конфронтации с Кремлем, отмечает он.
Было бы фатально и контрпродуктивно, если она использовала свое назначение исключительно для того, чтобы провоцировать российское руководство на дальнейшую эскалацию конфликта.
Эксперт уверен, что для России и ЕС настало время для совместных переговоров. Александр Рар считает, что стороны должны обсудить завершение конфликта, прекращение поставок оружия Украине, формирование будущей европейской архитектуры безопасности и другие важные на сегодняшний день вопросы.
Так что от переговоров Москва — Брюссель все стало больше зависеть.
Ранее в Кремле объяснили, какое решение президента Украины Владимира Зеленского может открыть путь к переговорам. Позиция Москвы остается прежней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.