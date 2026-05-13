Немецкий политолог оценил инициативу Каллас стать посредником в диалоге с РФ

Для России и ЕС настало время начать переговоры, уверен политолог Александр Рар. В своем телеграм-канале эксперт рассмотрел вопросы, которые станут ключевыми в диалоге между Москвой и Брюсселем, а также дал оценку инициативе главы европейской дипломатии Каи Каллас стать посредником от Евросоюза по урегулированию украинского конфликта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Евросоюзе в последнее время все чаще говорят о необходимости диалога с Россией. На днях глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о желании участвовать в переговорах с Москвой от имени Брюсселя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова лаконично оценила эту инициативу, охарактеризовав ее одним словом: «Зря».

Александр Рар напоминает, что в феврале 2024 года Россия объявила Каю Каллас, которая тогда занимала пост премьер-министра Эстонии, в розыск. Обвинения в ее адрес касались враждебных действий против России и осквернения исторической памяти в связи со сносом советских памятников в Эстонии.

ЕС, вероятно, будет настаивать на отмене этого ордера, и в свою очередь, западный ордер на «арест Путина» будет объявлен недействительным — в качестве ответного шага.

Александр Рар
политолог

По мнению политолога, большой вопрос состоит в том, способна ли Каллас быть честным и беспристрастным посредником. Есть вероятность, что она не откажется от личной конфронтации с Кремлем, отмечает он.

Было бы фатально и контрпродуктивно, если она использовала свое назначение исключительно для того, чтобы провоцировать российское руководство на дальнейшую эскалацию конфликта.

Александр Рар
политолог

Эксперт уверен, что для России и ЕС настало время для совместных переговоров. Александр Рар считает, что стороны должны обсудить завершение конфликта, прекращение поставок оружия Украине, формирование будущей европейской архитектуры безопасности и другие важные на сегодняшний день вопросы.

Политолог указал на то, что США уже, вероятно, не имеют достаточно ресурсов и политической энергии для урегулирования украинского конфликта, поскольку сильно вовлечены в конфликт вокруг Ирана, а Киев вместо ориентации на пожелания США все активнее ищет союза с Германией и ЕС.

Так что от переговоров Москва — Брюссель все стало больше зависеть.

Александр Рар
политолог

Ранее в Кремле объяснили, какое решение президента Украины Владимира Зеленского может открыть путь к переговорам. Позиция Москвы остается прежней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

