Студия Грекова представила макет памятника участникам СВО

Макет памятника участникам СВО в масштабе один к одному представили губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову в студии имени Грекова.
Глава региона поделился — масштаб работ впечатляет.
«Сегодня мы видим полноформатный макет, который буквально через две недели будет превращаться в настоящий мемориальный комплекс. Работа идет в плановом порядке и, уверен, завершится в заранее определённые сроки», — подчеркнул губернатор.
Будущая композиция уже обретает реальные очертания. В своё время именно художники этой студии работали над созданием композиций, размещённых в наши дни на Мамаевом кургане в Волгограде.
«Для нас очень важно, что памятник уже сейчас является частью всего мемориального комплекса, который проектировал великий скульптор Евгений Вучетич», — заметил Андрей Бочаров.
На данном этапе важно, чтобы были предусмотрены все детали и нюансы, внесены возможные корректировки в проект. Далее специалисты начнут изготавливать отдельные фрагменты памятника и перевозить их в город на Волге для дальнейшего монтажа. Одновременно на площадке у главной высоту России приступят к устройству фундамента.
В формировании концепции памятника приняли участие больше ста тысяч человек. В её центре будет размещена фигура российского солдата. Рельефные тематические группы отразят защиту мирных жителей, виды российских войск и вооружений, многонациональность участников спецоперации и помощь тыла, поясняют в пресс-службе администрации региона.
