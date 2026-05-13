Лавров прибыл с визитом в Индию

Министерский борт приземлился на авиабазе Палам в Нью-Дели.
Мероприятия по линии БРИКС пройдут
В МИД России отметили, что, помимо участия в мероприятии БРИКС, Лавров проведет переговоры со своим коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и обсудит весь спектр двусторонних отношений, в том числе график предстоящих контактов между представителями двух стран.
БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.
Заседание глав МИД стран БРИКС пропустит глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Он остался в Пекине в связи с визитом президента США Дональда Трампа, проходящим в те же даты.