Лавров прибыл с визитом в Индию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств БРИКС, сообщает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

Министерский борт приземлился на авиабазе Палам в Нью-Дели.

Мероприятия по линии БРИКС пройдут 14—15 мая. В МИД России сообщили, что в ходе заседания планируется актуальные вопросы международной повестки дня, а также «перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств Мирового большинства». Ожидается, что министры иностранных дел также обсудят саммит лидеров стран объединения, запланированный на сентябрь 2026 года.

В МИД России отметили, что, помимо участия в мероприятии БРИКС, Лавров проведет переговоры со своим коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и обсудит весь спектр двусторонних отношений, в том числе график предстоящих контактов между представителями двух стран.

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

Заседание глав МИД стран БРИКС пропустит глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Он остался в Пекине в связи с визитом президента США Дональда Трампа, проходящим в те же даты.

