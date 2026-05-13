Турчин и Мишустин провели телефонные переговоры

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитие договоренностей президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и президента России Владимира Владимировича Путина о наращивании белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Речь идет именно о тех договоренностях, которые были достигнуты президентами на переговорах 8 мая в Москве. Обсуждая эту тему, Турчин и Мишустин, подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и ЕАЭС.
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Кремле накануне Дня Победы. Среди тем были двустороннее сотрудничество, обстановка в регионе и международная повестка.
Во время этой встречи Путин, в частности, констатировал рекордный товарооборот между странами-союзницами, которого удалось достичь, несмотря на западные санкции. Лукашенко со своей стороны отметил тогда, что хочет обсудить с коллегой «полтора вопроса», подчеркнув, что серьезных споров между Беларусью и Россией нет.