Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турчин и Мишустин провели телефонные переговоры

МИНСК, 13 мая — Spuitnk. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба белорусского Совмина в среду.

Источник: Sputnik.by

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитие договоренностей президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и президента России Владимира Владимировича Путина о наращивании белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Речь идет именно о тех договоренностях, которые были достигнуты президентами на переговорах 8 мая в Москве. Обсуждая эту тему, Турчин и Мишустин, подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и ЕАЭС.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Кремле накануне Дня Победы. Среди тем были двустороннее сотрудничество, обстановка в регионе и международная повестка.

Во время этой встречи Путин, в частности, констатировал рекордный товарооборот между странами-союзницами, которого удалось достичь, несмотря на западные санкции. Лукашенко со своей стороны отметил тогда, что хочет обсудить с коллегой «полтора вопроса», подчеркнув, что серьезных споров между Беларусью и Россией нет.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше