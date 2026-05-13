Одна из стран ЕС хочет запретить автобусные рейсы в Беларусь — Латвия. Подробности передает БелТА со ссылкой на латвийские СМИ.
На данный момент действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через границу Латвии с Беларусью и Латвии с Российской Федерацией. Однако Министерством сообщения страны были разработаны поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами. Они предусматривают распространение указанного запрета и на регулярные автобусные рейсы.
Как пояснили в ведомстве, после утверждения проекта правил государственное учреждение SIA Autotransporta direkcija (Автотранспортная дирекция, ATD) будет издавать административные акты, касающиеся аннулирования разрешений для конкретных перевозчиков на основании закона об административном процессе.
Решения дирекции — это индивидуальные административные акты, которые реализуют предусмотренный проектом правил запрет на международные перевозки в Россию и Беларусь. Также он будет действовать и на международные перевозки транзитом через территорию Латвии.
