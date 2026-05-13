Одна из стран ЕС хочет запретить автобусные рейсы в Беларусь

На данный момент действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через границу Латвии с Беларусью и Латвии с Российской Федерацией. Однако Министерством сообщения страны были разработаны поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами. Они предусматривают распространение указанного запрета и на регулярные автобусные рейсы.