Финляндия утвердила первую концепцию нацбезопасности

Финляндия 13 мая приняла концепцию национальной безопасности, которая определяет ключевые интересы национальной безопасности и меры противодействия наиболее серьезным угрозам.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В пресс-релизе правительства говорится, что Финляндия разработала первую концепцию национальной безопасности, которая рассчитана до 2035 года. В документе указаны ключевые интересы национальной безопасности и даются рекомендации по их защите.

Концепция закладывает основу для последовательного развития нашей национальной безопасности в долгосрочной перспективе и поддерживает способность Финляндии реагировать на разнообразные вызовы в меняющейся обстановке в области безопасности.

Петтери Орпо
премьер-министр Финляндии

Министр внутренних дел Мари Рантанен пояснила, что к угрозам национальной безопасности причисляют угрозы «начиная от угрозы, исходящей от России, и заканчивая организованной преступностью и уличными бандами».

Приоритетными направлениями в концепции признаны поддержание и развитие обороноспособности, сотрудничество с союзниками, повышение устойчивости общества, управление стратегическими зависимостями, подготовка к гибридным угрозам, реагирование на вызовы, связанные с технологическим прогрессом, и защита критически важной инфраструктуры.