Токаев встретил Эрдогана в аэропорту Астаны

Над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Турции и Казахстана.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщили в Акорде.

«С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента Турции сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Реджепа Тайипа Эрдогана и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли: «Ata yurda hoş geldiniz!» — «Атажұртқа қош келдіңіз!» («Добро пожаловать на землю предков!»).

Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Турции и Казахстана.

