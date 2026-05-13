Главой федеральной земли в Германии впервые стал этнический турок

Избрание господина Оздемира премьер-министром не стало неожиданностью. В марте на земельных выборах «Зеленые» набрали больше всех голосов (30,2%). За господина Оздемира проголосовали 93 из 157 депутатов ландтага. Прошлым премьером земли также был представитель «Зеленых» Винфрид Кречман. Он возглавлял ее с 2011 года.