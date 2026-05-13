Главой федеральной земли в Германии впервые стал этнический турок

Баден-Вюртемберг — одна из крупнейших и самых богатых земель в ФРГ. Она находится на третьем месте в Германии по размеру, населению (11,1 млн человек) и уровню ВВП. Здесь находятся штаб-квартиры Mercedes-Benz, Porsche, Bosch.
Избрание господина Оздемира премьер-министром не стало неожиданностью. В марте на земельных выборах «Зеленые» набрали больше всех голосов (30,2%). За господина Оздемира проголосовали 93 из 157 депутатов ландтага. Прошлым премьером земли также был представитель «Зеленых» Винфрид Кречман. Он возглавлял ее с 2011 года.
Новый премьер родился в Баден-Вюртемберге в семье иммигрантов из Турции. Член партии «Зеленые» с 1981 года, он неоднократно избирался в Бундестаг. В 2021—2025 годах господин Оздемир был министром продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.