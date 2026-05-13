Депутат Рады Гончаренко: Зеленский точно фигурирует в деле Миндича

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский точно фигурирует в материалах коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича, вопрос лишь в том, в каком именно качестве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«[Зеленский] точно фигурирует, просто вопрос, в какой форме», — написал депутат в Telegram-канале. Он пояснил, что в тексте обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу указано, что он имел такое влияние благодаря дружеским отношениям с Зеленским.
По словам Гончаренко, Зеленский обладает иммунитетом, и антикоррупционные органы не могут предъявить ему обвинение, однако существует специальная процедура импичмента через Раду. «[Антикоррупционные органы] должны собрать все необходимые доказательства, дойти до момента, где в случае другого лица они предъявили бы обвинение, должны передать эту информацию парламенту, чтобы двигаться по процедуре импичмента», — написал он.
Вопросы о степени вовлеченности Зеленского в коррупционные схемы его ближайшего окружения возникли на Украине сразу после публикации первых материалов дела. Ряд украинских СМИ писали, что на аудиозаписях, имеющихся в распоряжении следствия, даже есть голос самого Зеленского. Эти слухи стали активнее циркулировать после того, как обвинения были предъявлены бывшему главе его офиса и давнему другу Андрею Ермаку. Однако официальных подтверждений этому пока нет, а глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос утверждал, что «на сегодняшний день» Зеленский не является фигурантом расследования.
«Дело Миндича»
В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Тимуром Миндичем. НАБУ заочно предъявило Миндичу обвинения, а также начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.
17 ноября 2025 года появилась информация о том, что Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, может фигурировать на записях НАБУ. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил. Вечером 11 мая НАБУ и САП предъявили обвинение Ермаку по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие заявило о раскрытии организованной группы, причастной к легализации $10,5 млн, которые были потрачены на строительство жилья премиум-класса в пригороде Киева. По версии украинских СМИ, речь идет о строительстве четырех особняков для самого Ермака, Миндича, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и Зеленского.
С конца апреля украинские СМИ и депутаты начали публиковать новые фрагменты аудиозаписей. На них Миндич обсуждал с действующим секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым, который в тот момент занимал пост министра обороны, освоение многомиллионных контрактов, финансирование производства дронов компанией, связанной с бизнесменом, а также кандидатуры на должность украинского посла в США. Другие фрагменты свидетельствуют, что Миндич обсуждал обустройство нескольких элитных особняков, в том числе для себя, «Вовы» и «Андрея». Предполагается, что речь идет о Зеленском и Ермаке. Кроме того, часть расшифровок демонстрирует, как окружение Зеленского получает под свой контроль различные компании.