Саркози потребовали приговорить к семи годам тюрьмы

25 сентября 2025 года Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября 2025 года он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день, после чего Апелляционный суд отменил решение о заключении экс-президента под стражу и поместил его под судебный контроль.