Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саркози потребовали приговорить к семи годам тюрьмы

По данным газеты Le Figaro, прокуроры считают экс-президента Франции «инициатором коррупционного сговора с ливийцами».

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура Франции в рамках апелляционного процесса потребовала приговорить бывшего президента республики Николя Саркози к семи годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, прокуратура считает экс-президента «инициатором коррупционного сговора с ливийцами». «Саркози — это тот, без кого все эти встречи, все эти переводы средств не имели бы никакого смысла», — заявил Дамьен Брюне, один из трех прокуроров.

Информация о том, что лидер Ливии (1969−2011) Муаммар Каддафи профинансировал кампанию Саркози, впервые появилась в марте 2011 года, когда его сын Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews заявил, что власти Ливии требуют от французского президента вернуть предоставленные ему средства. Елисейский дворец опроверг факт предоставления средств. Сам Саркози ранее называл эти утверждения смехотворными.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств. Франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин, умерший 23 сентября 2025 года, ранее утверждал, что Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.

25 сентября 2025 года Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября 2025 года он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день, после чего Апелляционный суд отменил решение о заключении экс-президента под стражу и поместил его под судебный контроль.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше