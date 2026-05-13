Саркози потребовали приговорить к семи годам тюрьмы

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура Франции в рамках апелляционного процесса потребовала приговорить бывшего президента республики Николя Саркози к семи годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщила газета Le Figaro.
По ее данным, прокуратура считает экс-президента «инициатором коррупционного сговора с ливийцами». «Саркози — это тот, без кого все эти встречи, все эти переводы средств не имели бы никакого смысла», — заявил Дамьен Брюне, один из трех прокуроров.
Информация о том, что лидер Ливии (1969−2011) Муаммар Каддафи профинансировал кампанию Саркози, впервые появилась в марте 2011 года, когда его сын Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews заявил, что власти Ливии требуют от французского президента вернуть предоставленные ему средства. Елисейский дворец опроверг факт предоставления средств. Сам Саркози ранее называл эти утверждения смехотворными.
В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств. Франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин, умерший 23 сентября 2025 года, ранее утверждал, что Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.
25 сентября 2025 года Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября 2025 года он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день, после чего Апелляционный суд отменил решение о заключении экс-президента под стражу и поместил его под судебный контроль.