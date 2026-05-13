Словакия временно закрыла границу с Украиной

Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной, соответствующее заявление опубликовано на сайте финансового управления Словакии.
«По соображениям безопасности все пограничные переходы на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15:00 (16:00 мск. — РБК) до дальнейших уведомлений», — говорится в сообщении.
Решение было принято на фоне взрывов, звучавших на Украине, пишет Korzár.
Пограничные переходы вновь открыли в 16:47 (17:47 мск) в обоих направлениях, сообщила в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) пресс-служба полиции республики.
«В настоящее время ситуация на восточной границе спокойная», — говорится в сообщении.
Словакия граничит с Украиной на востоке, на участке Закарпатской области. Протяженность границы между странами составляет около 97 км.
Ранее в этот день президент Словакии Петер Пеллегрини на полях саммита «Бухарестской девятки» заявил, что страна поставляет Украине миллионы боеприпасов на коммерческой основе и в дальнейшем такие поставки будут увеличиваться.
Пеллегрини отметил, что Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО. По его словам, республика существенно продвинулась в развитии оборонной промышленности и направила на эту сферу значительные средства — около 3% ВВП. Он также подчеркнул, что НАТО остается единым, несмотря на напряженность между отдельными странами альянса и США.