Словакия временно закрыла границу с Украиной

Пеллегрини отметил, что Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО. По его словам, республика существенно продвинулась в развитии оборонной промышленности и направила на эту сферу значительные средства — около 3% ВВП. Он также подчеркнул, что НАТО остается единым, несмотря на напряженность между отдельными странами альянса и США.