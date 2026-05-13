Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия временно закрыла границу с Украиной

Словакия временно закрывала пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности. Как пишет Korzár, меры принимали на фоне звучащих на Украине взрывов. Менее чем через два часа полиция сообщила об их открытии.

Источник: AP 2024

Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной, соответствующее заявление опубликовано на сайте финансового управления Словакии.

«По соображениям безопасности все пограничные переходы на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15:00 (16:00 мск. — РБК) до дальнейших уведомлений», — говорится в сообщении.

Решение было принято на фоне взрывов, звучавших на Украине, пишет Korzár.

Пограничные переходы вновь открыли в 16:47 (17:47 мск) в обоих направлениях, сообщила в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) пресс-служба полиции республики.

«В настоящее время ситуация на восточной границе спокойная», — говорится в сообщении.

Словакия граничит с Украиной на востоке, на участке Закарпатской области. Протяженность границы между странами составляет около 97 км.

Ранее в этот день президент Словакии Петер Пеллегрини на полях саммита «Бухарестской девятки» заявил, что страна поставляет Украине миллионы боеприпасов на коммерческой основе и в дальнейшем такие поставки будут увеличиваться.

Пеллегрини отметил, что Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО. По его словам, республика существенно продвинулась в развитии оборонной промышленности и направила на эту сферу значительные средства — около 3% ВВП. Он также подчеркнул, что НАТО остается единым, несмотря на напряженность между отдельными странами альянса и США.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше