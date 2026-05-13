Госвизит Эрдогана: как в Астане встретили президента Турции

Ожидание визита высокопоставленного гостя ощущалось в Астане и до посадки президентского борта. На центральных улицах развевались флаги Казахстана и Турции, а у дороги к аэропорту появились полицейские экипажи и военная техника. Астана по уже сложившейся традиции заранее подсказывала жителям, кого ждут в столице.