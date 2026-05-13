Оборонное агентство ЕС увеличит штат, пишут СМИ

Euractiv: оборонное агентство ЕС увеличит штат на 20%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европейское оборонное агентство (EDA) увеличит число сотрудников на 20%, однако не планирует заниматься заказами крупной техники, такой как самолеты и танки, сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу агентства Андре Денка и европейских чиновников.

«Европейское оборонное агентство в этом году увеличит свой штат более чем на 20%, поскольку правительства стран ЕС стремятся активизировать совместные закупки вооружений и углубить военное сотрудничество», — пишет издание.

Отмечается, что к концу 2026 года агентство планирует увеличить штат примерно до 285 сотрудников.

При этом один из собеседников издания добавил, что агентство не собирается заниматься самолетами и танками, а вместо этого сосредоточится на координации небольших закупок у транснациональных корпораций, особенно в таких областях как беспилотники и инновационные технологии.