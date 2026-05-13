Александр Богомаз покинул пост губернатора Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз решил уйти в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егор Ковальчука, с которым провел рабочую встречу. Они обсудили актуальные вопросы и планы на будущее. Об этом в среду, 13 мая, сообщили на официальном сайт Кремля.
— Принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза по собственному желанию. Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, — говорится в публикации.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Владимир Путин отставку принял и назначил временно исполняющим обязанности Александра Шуваева. Он занимал пост вице-губернатора Иркутской области с января 2026 года. До этого Шуваев воевал в составе армии России на Украине, а также был участником президентской программы «Время героев».
Еще в середине апреля Гладков ушел в отпуск на две недели. Спустя две недели он продлил его еще на две недели. Он пообещал, что на страницах в его соцсетях продолжит появляться «оперативная информация о текущих событиях». Появилась информация, Гладкову предложили пост посла России в Абхазии. Сообщалось также, что он может стать заместителем глав Министерства экономического развития Максима Решетникова.