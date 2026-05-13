Путин принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. В Кремле президент провел с ним рабочую встречу. Ранее о том, что в качестве основного претендента на место следующего губернатора Белгородской области рассматривается вице-губернатор Иркутской области генерал Александр Шуваев, рассказывали РБК источники, близкие к администрации президента и к властям региона.
Источники РБК не называли точных причин отставки Гладкова. Двое из них говорили, что Гладков сам хотел бы покинуть занимаемый пост, так как устал руководить приграничным регионом. Другой источник, близкий к администрации президента, говорит, что к губернатору, хоть и нет претензий по рейтингам, есть «другие вопросы».