Bloomberg: НАТО пригласит на саммит в Анкаре четыре страны Персидского залива

НАТО планирует пригласить на саммит в Анкаре представителей Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти страны участвуют в Стамбульской инициативе о сотрудничестве НАТО со странами Ближнего Востока, но не входят в сам блок.