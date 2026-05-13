Губернатор Брянской области Богомаз ушел в отставку

Егор Ковальчук — председатель правительства Луганской народной республики. Родился в Челябинске, на государственной службе с 2012 года. С 2012 по январь 2014 года он был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2019 году стал вице-губернатором. С 2023 года по 2024-й был мэром Миасса, после чего глава ЛНР Леонид Пасечник представил его кандидатуру на должность председателя правительства региона.