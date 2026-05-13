Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Предыдущий глава региона Вячеслав Гладков досрочно прекратил полномочия по собственному желанию. Александр Шуваев будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть 13 мая 2026 года. С новым главой региона президент РФ уже провел рабочую встречу.
Александр Шуваев — уроженец Белгородской области, родился в 1981 году. Имеет звание генерал-майора, является Героем России, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.
Также 13 мая Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.