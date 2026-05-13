Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком», — говорится в сообщении.
Ранее глава государства своим указом назначил в Дагестане председателей двух судов и нового члена Верховного суда республики. Так Тимур Исмаилов стал председателем Акушинского районного суда. Должность председателя Дербентского городского суда занял Максим Юрин. Судьей Верховного суда назначили Виталия Мартышкина.