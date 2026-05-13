Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Соответствующий указ опубликован Кремлём.

Источник: Life.ru

Также глава государства принял отставку Александра Богомаза, который покинул должность по собственному желанию. Ковальчук будет исполнять обязанности руководителя региона до проведения выборов и вступления в должность избранного губернатора.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Фёдора Щукина врио руководителя республики. Через два дня правительство региона было отправлено в отставку, а Магомед Рамазанов стал временно исполняющим обязанности премьера. Сегодня он официально вступил в должность.

