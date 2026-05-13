Госдума одобрила применение ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование ВС РФ для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.
Согласно инициативе, предлагается, что президент РФ в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.
Также проект предусматривает, что госорганы по решению главы государства смогут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил смысл принятия этого документа. По его словам, проект федерального закона направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств. Он отметил, что западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным.