«Вечера на хуторе близ Банковой»: Захарова вспомнила произведение Гоголя, говоря об обращении Ермака к гадалке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вспомнила произведение Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», комментируя новость об обращении экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака к гадалке. В личном Telegram-канале дипломат пошутила на эту тему.
«Вечера на хуторе близ Банковой», — написала Захарова.
Так дипломат прокомментировал новость в СМИ, что Ермак обращался за услугами гадалки для «наведения порчи» на руководителей украинских антикоррупционных органов.
Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Ермак был задержан в Киеве 11 мая. Бывшего руководителя офиса Зеленского официально обвинили в легализации денежных средств. Статья предусматривает серьезное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, а также конфискацию имущества.