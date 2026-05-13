Выборы глав Брянской и Белгородской областей пройдут 20 сентября

Выборы нового губернатора Брянской области состоятся в единый день голосования 20 сентября этого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную избирательную комиссию.
«Выборы губернатора Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в избиркоме Белгородской области сообщили, что выборы нового главы региона также пройдут в единый день голосования.
Как писал сайт KP.RU, в среду, 13 мая, президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Глава государства провел с ним встречу в Кремле. Егор Ковальчук является выпускником шестого потока так называемой «школы губернаторов».
Кроме того, российский лидер подписал указ о назначении Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Александр Шуваев — участник программы «Время героев».