Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем

«Ливан имеет право требовать привлечения Ирана к международной ответственности за неоднократные нарушения международных обязательств и втягивание Ливана в разрушительные войны, вопреки воле его конституционных институтов», — приводит частично телеканал текст жалобы, направленной постпредом Ливана при ООН Ахмадом Арефой.
По данным MTV, жалоба была передана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности 21 апреля и позднее зарегистрирована в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН под номером S/2026/343.
Как сообщает телеканал, Бейрут посчитал вмешательством во внутренние дела страны действия Ирана и Корпуса стражей исламской революции после того, как Тегеран объявил о совместных операциях с «Хезболлах» против Израиля, несмотря на решение ливанского правительства запретить военную деятельность движения.
Кроме того, в жалобе Ливан обвиняет иранскую дипмиссию в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. В частности, Бейрут заявил, что часть погибших при израильском ударе иранцев в Ливане не была официально зарегистрирована в качестве дипломатов, а некоторые иранские СМИ называли их сотрудниками КСИР и публиковали фотографии в военной форме.
По версии ливанской стороны, это нарушает положения Венской конвенции, запрещающие использование дипломатического статуса и помещений посольства в целях, несовместимых с дипломатической деятельностью.
Телеканал отмечает, что Ливан не рассчитывает на принятие Совбезом ООН обязательных решений против Ирана или Израиля из-за возможного применения права вето постоянными членами Совета. Вместе с тем в Бейруте рассчитывают, что подача жалобы позволит официально зафиксировать позицию Ливана на международном уровне и усилить дипломатическое давление по вопросу соблюдения суверенитета страны.
Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года основной международный договор, закрепляющий нормы дипломатического права, правила установления отношений и привилегии представительств. Она гарантирует неприкосновенность диппочты и помещений, а также устанавливает иммунитет дипломатов от уголовной и гражданской юрисдикции государства пребывания.