Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем

Кроме того, в жалобе Ливан обвиняет иранскую дипмиссию в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. В частности, Бейрут заявил, что часть погибших при израильском ударе иранцев в Ливане не была официально зарегистрирована в качестве дипломатов, а некоторые иранские СМИ называли их сотрудниками КСИР и публиковали фотографии в военной форме.