Белгородскую область возглавил участник президентской программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин 13 мая назначил Александра Шуваева, участника президентской программы «Время героев», временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Предыдущий глава региона Вячеслав Гладков досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Шуваев будет руководить областью до вступления в должность нового избранного губернатора. Указ вступил в законную силу в день его подписания.
Александр Михайлович Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.
В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области.