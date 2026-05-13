Брянскую область возглавил выпускник «школы губернаторов»

Егор Ковальчук является выпускником шестого потока «школы губернаторов».

Егор Ковальчук, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области вместо отправленного в отставку Александра Богомаза, является выпускником так называемой «школы губернаторов» — федерального проекта, готовящего управленцев для регионов.

Напомним, что соответствующее распоряжение о назначении Ковальчука врио главы Брянской области подписал 13 мая президент России Владимир Путин.

Выборы губернатора Брянской области назначены на 20 сентября, как заявил в среду региональный избиркомом. Аналогичные выборы пройдут в Белгородской области в тот же день. Оба главы регионов подали в отставку по собственному желанию.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, известная как школа губернаторов, стартовала в июне 2017 года и была организована на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).