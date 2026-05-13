Что известно о новых врио губернаторов Брянской и Белгородской областей Шуваеве и Ковальчуке

Президент России Владимир Путин в среду, 13 мая, принял отставку сразу двух глав регионов — губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Исполняющими обязанности белгородского и брянского губернаторов он назначил Александра Шуваева и Егора Ковальчука. Что известно о новых главах двух граничащих с Украиной регионов — в материале «Вечерней Москвы».
Белгородец, ветеран СВО и участник «Времени геров».
Шуваев — уроженец Белгородской области. Еще в январе 2026 года он занимал должность заместителя губернатора Иркутской области. Кроме того, Шуваев принимал участие в специальной военной операции на Украине. За мужество и героизм, проявленные в зоне боевых действий, его удостоили высокого звания Героя России, а также наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Примечательно, что в 2025 году Шуваев стал участником президентской программы «Время героев».
Челябинец, опытный управленец и выпускник «Школы губернаторов».
Ковальчук родился в Челябинске. Он получил три высших образования, по специальностям экономика, юриспруденцию, а также водоснабжение. Его карьерный путь начался в 1995 году в банковской сфере, где он проработал десять лет. Позже он возглавлял МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в родном Челябинске, а также занимал пост вице-мэра по ЖКХ в 2010—2012 годах.
С 2012 по 2014 год Ковальчук руководил министерством промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, а затем в статусе исполняющего обязанности возглавил министерство радиационной и экологической безопасности региона. В 2015 году Ковальчук продолжил свою карьеру в Ханты-Мансийском автономном округе, где возглавил департамент ЖКХ и энергетики.
Спустя четыре года, в марте 2019 года, он перешел в департамент спецпроектов Министерства строительства России. А в сентябре 2019 года Ковальчук вернулся в правительство Челябинской области, заняв пост заместителя губернатора. Уже в мае 2023 года депутаты Миасса избрали его главой города. Он также является выпускником так называемой школы губернаторов — программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.