Что известно о новых врио губернаторов Брянской и Белгородской областей Шуваеве и Ковальчуке

Ковальчук родился в Челябинске. Он получил три высших образования, по специальностям экономика, юриспруденцию, а также водоснабжение. Его карьерный путь начался в 1995 году в банковской сфере, где он проработал десять лет. Позже он возглавлял МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в родном Челябинске, а также занимал пост вице-мэра по ЖКХ в 2010—2012 годах.