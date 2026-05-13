Выпускной с размахом: власти Минска подготовили для школьников сюрприз

Для ребят из Заводского и Ленинского районов (более 2,7 тыс. человек) праздник будет на «Чижовка-Арене», для 4,5 тыс. выпускников школ Советского, Центрального и Московского — в Футбольном манеже. Еще 1,9 тыс. выпускников Первомайского и Партизанского районов пригласят во Дворец спорта. Более 900 человек из Октябрьского района — в Спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств. Более 3,5 тыс. выпускников Фрунзенского района проведут выпускные в своих школах.