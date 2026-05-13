Выпускной с размахом: власти Минска подготовили для школьников сюрприз

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Выпускников школ столицы в этом году пригласят на специальные концертные программы, сообщил комитет по образованию Мингорисполкома.
Традиционное вручение аттестатов пройдет в школах вечером 12 июня, но затем, с 24:00, выпускные вечера продолжатся на крупных столичных площадках.
«Для ребят организуют дискотеку с современными хитами, на праздник пригласят белорусских исполнителей, молодежных блогеров. Выпускные вечера планируется завершить на рассвете», — цитирует агентство «Минск-новости» первого зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмилу Ляхнович.
В праздничных программах будут отражены темы Года белорусской женщины и 85-летия начала Великой Отечественной войны.
Для ребят из Заводского и Ленинского районов (более 2,7 тыс. человек) праздник будет на «Чижовка-Арене», для 4,5 тыс. выпускников школ Советского, Центрального и Московского — в Футбольном манеже. Еще 1,9 тыс. выпускников Первомайского и Партизанского районов пригласят во Дворец спорта. Более 900 человек из Октябрьского района — в Спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств. Более 3,5 тыс. выпускников Фрунзенского района проведут выпускные в своих школах.
Всего в этом году из девятых классов выпускаются 20,4 тыс. человек, а из 11-х — 13,4 тыс.
Ранее сообщалось, что последние звонки в столице пройдут 23 мая. Для одиннадцатиклассников в этот день будет организован городской праздник на «Минск-Арене», где специальным гостем станет популярный российский исполнитель Леша Свик.