МОК снял ограничения с белорусских атлетов

Белорусские атлеты были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года. С марта 2023 года они могли выступать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В МОК отметили, что с момента публикации рекомендаций в 2023 году белорусские спортсмены приняли участие во многих международных стартах, в том числе на летней Олимпиаде-2024 в Париже и зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д Ампеццо. В МОК подчеркнули: за это время «не произошло ни одного инцидента ни на спортивных объектах, ни за их пределами».