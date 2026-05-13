МОК снял ограничения с белорусских атлетов

— Исполнительный комитет МОК больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий, — сообщается в заявлении МОК.
Белорусские атлеты были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года. С марта 2023 года они могли выступать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В МОК отметили, что с момента публикации рекомендаций в 2023 году белорусские спортсмены приняли участие во многих международных стартах, в том числе на летней Олимпиаде-2024 в Париже и зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д Ампеццо. В МОК подчеркнули: за это время «не произошло ни одного инцидента ни на спортивных объектах, ни за их пределами».
При этом в отношении российских спортсменов МОК оставил отстранение в силе. «Хотя ОКР (Олимпийский комитет России) провел конструктивный обмен мнениями с МОК по поводу своего отстранения, он остается отстраненным. Комиссия МОК по правовым вопросам продолжает изучать эту проблему», — сообщили в Комитете.
Напомним, что в декабре 2025 года Исполнительный комитет МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до турниров с флагом и гимном.
Тем временем.
Уже в это воскресенье определится чемпион России по футболу. Им станет либо «Зенит», либо «Краснодар». За тур до конца сезона питерцы опережают южан на два очка — 65 против 63. Зенитовцы сыграют в гостях с «Ростовом», а «быки», в свою очередь, примут «Оренбург».