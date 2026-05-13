Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США назначили тесты датчиков для фиксации ядерных испытаний за рубежом

В США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом, сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушания на комитете Сената США по вооруженным силам.

Источник: РБК

В США планируют осенью испытать на полигоне в Неваде датчики для обнаружения ядерных испытаний за рубежом, сообщил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс во время слушания на.

комитете Сената США по вооруженным силам. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Мы проводим так называемые децентрализованные испытания, чтобы улучшить работу сейсмических датчиков и обнаружить ядерные испытания, которые проводят наши противники в обход Договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний]», — сказал он.

В ходе эксперимента в вырытый полигон P, расположенный в Неваде, поместили большое количество химических взрывчатых веществ и окружили специальными детекторами. Чтобы настроить их на обнаружение ядерных испытаний, осенью взрывчатку приведут в действие.

В начале мая в ООН заявили, что возобновление ядерных испытаний Россией и Соединенными Штатами подтолкнет к тому же остальные станы по всему миру. В феврале в США заявили, что готовы вернуться к ядерным испытаниям, но «на равноправной основе» с Россией и Китаем.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше