Путин встретился с врио губернатора Брянской области Ковальчуком

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком. Путин по ее итогам назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком, — говорится на официальном сайте президента России.
Владимир Путин 13 мая принял отставку сразу двух глав регионов — губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Исполняющими обязанности белгородского и брянского губернаторов он назначил Александра Шуваева и Егора Ковальчука. Что известно о новых главах двух граничащих с Украиной регионов — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее Владимир Путин назначил начальника экспертного управления своей администрации Дениса Агафонова представителем главы государства в «Группе двадцати», также известным как российский шерпа. Он сменяет на этом посту Светлану Лукаш, которая на протяжении многих лет занимала должность российского шерпы в различных международных объединениях.