«Гадалка подшаманит»: Захарова рассказала, как Зеленский может в два счёта «отменить» удары ВС РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Владимира Зеленского о массированной атаке по территории Украины.

Источник: Life.ru

Ранее Зеленский заявил, что одна из самых продолжительных атак якобы проходит во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. В ответ Захарова предложила украинскому лидеру выпустить указ, который «запретит атаки».

«Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве “разрешил”, значит, и атаку с таким же успехом “отменит”, — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Также Захарова вспомнила о «гадалке», к которой, по данным следствия и СМИ, по очень многим государственным вопросам обращался бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Да и “гадалка” Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — добавила представитель МИД РФ.

Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (16 томов по 250 страниц каждый), но не успел до конца дня, и заседание продолжилось сегодня. В ходе процесса обнародовали переписку Ермака с гадалкой по имени Вероника «Феншуй». Она консультировала его по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав антикоррупционных агентств. По данным блогера Анатолия Шария, экс-чиновник не раз просил её «умертвить» руководителей НАБУ и САП. Для этого в ноябре 2025 года водитель Ермака лично отвёз их фото на кладбище «Лесное» и закопал в указанном гадалкой месте.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше