«Гадалка подшаманит»: Захарова рассказала, как Зеленский может в два счёта «отменить» удары ВС РФ

Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (16 томов по 250 страниц каждый), но не успел до конца дня, и заседание продолжилось сегодня. В ходе процесса обнародовали переписку Ермака с гадалкой по имени Вероника «Феншуй». Она консультировала его по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав антикоррупционных агентств. По данным блогера Анатолия Шария, экс-чиновник не раз просил её «умертвить» руководителей НАБУ и САП. Для этого в ноябре 2025 года водитель Ермака лично отвёз их фото на кладбище «Лесное» и закопал в указанном гадалкой месте.