Лавров заявил об уверенности в росте товарооборота с Индией до $100 млрд

Задача увеличить объем торговли между Россией и Индией до $100 млрд к 2030 году будет выполнена, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, сообщает корреспондент РБК.
«Товарооборот составляет почти $60 млрд — если говорить именно в долларовом исчислении. Лидеры двух стран поставили задачу достичь к 2030 году $100 млрд, и я абсолютно уверен, что эта планка будет взята», — сказал Лавров.
Министр добавил, что межправительственная комиссия России и Индии активно работает в этом направлении.
13 мая министр встретился в Нью-Дели с главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Лавров отметил, что сейчас необходимо «искать глобальные ответы на глобальные проблемы, созданные не всеми из нас». Для преодоления подобных вызовов потребуется объединить усилия, в том числе по линии БРИКС и «Большой двадцатки», считает он.
Незадолго до прибытия Лавров гарантировал Индии выполнение договоренностей по энергоносителям. Россия дорожит репутацией надежного поставщика энергоресурсов и всегда выполняла свои обязательства в этой сфере, заявил глава МИДа.
Лавров также сообщил, что в вопросе обороноспособности у Москвы почти нет никаких секретов от Нью-Дели. По словам министра, отношения между Россией и Индией в этом вопросе изменились: начавшиеся в формате «продавец — покупатель», страны постепенно переходят к совместному производству оружия и военной техники на территории Индии.
