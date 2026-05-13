Нетаньяху тайно встретился с президентом ОАЭ во время операции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ во время военной операции против Ирана «Рычание льва» и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ», — указано в сообщении канцелярии в соцсети Х.

12 мая посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что еврейское государство отправило в ОАЭ ракетные установки для системы противовоздушной обороны «Железный купол», а также персонал для эксплуатации. По информации Reuters, ОАЭ намерены использовать установки для защиты от атак Ирана.

Издание Axios сообщало, что решение отправить батарею «Железного купола» в ОАЭ принял лично Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом ОАЭ, который состоялся вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке. ОАЭ стали первым иностранным государством, которое получило установки израильской ПВО.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
