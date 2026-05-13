Глава Минэнерго США назвал личной ошибкой увольнение сотрудников ядерной безопасности

Министр энергетики США Крис Райт назвал «целиком своей виной» увольнение нескольких критически важных специалистов в области ядерной безопасности зимой прошлого года. Об этом он заявил на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Сенатор Марк Келли спросил у Криса Райта, каково его участие в ошибочных сокращениях сотрудников Национального управления ядерной безопасности. Господин Келли выразил мнение, что такая ошибка не может быть бюрократической, она «фундаментальная».

«В самом начале была допущена ошибка, и это целиком моя вина. На первой же неделе после моего утверждения появился термин “временные сотрудники”. Я воспринял это неправильно, и это на 100% моя ошибка», — сказал господин Райт.

Министр добавил, что тогда он посчитал, что так называются только что принятые сотрудники, которые проходят в министерстве стажировку. Оказалось, что он уволил сотрудников, которые работали на своих должностях многие годы. Их позднее назначили на новые должности. «Как только я понял это (что произошло ошибочное увольнение.— “Ъ”), а это произошло в течение 24 часов, мы возвратили их всех», — добавил Крис Райт.

Увольнения в министерстве энергетики прошли в феврале 2025 года. По данным CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности — агентства, отвечающего за управление ядерным арсеналом страны. Такое решение приняли по указанию господина Трампа, который посчитал федеральные ведомства слишком коррумпированными.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше