WSJ: Трамп хочет помиловать 250 человек к 250-летию США

Президент США Дональд Трамп хочет подписать 250 помилований в честь 250-летней годовщины создания Соединенных Штатов Америки, которую будут праздновать 4 июля., сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом они отмечают, что обсуждение такого плана пока находится в Белом доме на ранних этапах. WSJ сравнивает этот план с тем, как «короли и папы традиционно отмечали "юбилейные" годы, даруя помилования и отпущения грехов».