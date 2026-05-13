Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны

«Мы имеем дело не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. В Лувре, как и в других учреждениях, вопросам безопасности не уделялось должного внимания, хотя это и является основной задачей любого музея», — заявил депутат от партии «Республиканцы» Александр Портье, возглавивший комиссию. Он отметил, что в Лувре, в частности, политика безопасности «постепенно отклонилась от курса», несмотря на ранее поступавшие предупреждения и выявленные риски.