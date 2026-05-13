Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Науседа: Литва не позволяет использовать своё воздушное пространство для атак

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что воздушное пространство республики не будет использоваться для проведения военных операций против соседних государств. Об этом сообщает агентство BNS.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — сказал Науседа.

По словам литовского лидера, любая попытка незаконного использования воздушного пространства страны станет грубым нарушением суверенитета Литвы и основ международного права.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва 9 мая подписала с Еврокомиссией соглашение о военном кредите на €6,375 млрд. Деньги выделены в рамках программы SAFE. Средства пойдут, в частности, на расходы по размещению на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО. Она будет сформирована на базе немецкой бригады.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше