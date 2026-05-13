Науседа: Литва не позволяет использовать своё воздушное пространство для атак

Ранее Life.ru сообщал, что Литва 9 мая подписала с Еврокомиссией соглашение о военном кредите на €6,375 млрд. Деньги выделены в рамках программы SAFE. Средства пойдут, в частности, на расходы по размещению на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО. Она будет сформирована на базе немецкой бригады.