Владимир Зеленский заявил, что массированная атака беспилотников по территории Украины якобы была связана с визитом президента США Дональда Трампа в Китай. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.
По словам Зеленского, российские военные применили около 800 ударных беспилотников. Наиболее интенсивные удары, как утверждается, пришлись на западные регионы Украины и объекты инфраструктуры.
Украинский лидер связал происходящее с международной повесткой и предположил, что атака могла быть направлена на создание негативного фона вокруг визита американского президента в Китай.
Высказывание Зеленского прокомментировала Ольга Скабеева. В своём канале в мессенджере MAX она раскритиковала заявление главы киевского режима.
По имеющимся данным, визит Дональда Трампа в Китай стартовал в среду и должен продлиться до 15 мая. Подробности переговорной программы официально не раскрывались.
Тема атак беспилотников и международных контактов вокруг украинского конфликта остаётся одной из центральных в политической риторике Киева. На фоне активизации дипломатических переговоров стороны продолжают обмениваться обвинениями в попытках повлиять на внешнеполитическую повестку.
