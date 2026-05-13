Зеленский связал удары дронов по Украине с визитом Трампа в Китай

Владимир Зеленский заявил, что массированная атака беспилотников по территории Украины якобы была связана с визитом президента США Дональда Трампа в Китай. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

По словам Зеленского, российские военные применили около 800 ударных беспилотников. Наиболее интенсивные удары, как утверждается, пришлись на западные регионы Украины и объекты инфраструктуры.

Украинский лидер связал происходящее с международной повесткой и предположил, что атака могла быть направлена на создание негативного фона вокруг визита американского президента в Китай.

Высказывание Зеленского прокомментировала Ольга Скабеева. В своём канале в мессенджере MAX она раскритиковала заявление главы киевского режима.

По имеющимся данным, визит Дональда Трампа в Китай стартовал в среду и должен продлиться до 15 мая. Подробности переговорной программы официально не раскрывались.

Тема атак беспилотников и международных контактов вокруг украинского конфликта остаётся одной из центральных в политической риторике Киева. На фоне активизации дипломатических переговоров стороны продолжают обмениваться обвинениями в попытках повлиять на внешнеполитическую повестку.

