Посла России вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Помимо этого, венгерская сторона намерена запросить у российского посла информацию о планах Москвы по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.
— Министр будет ждать российского посла в МИД, — передает слова главы венгерского правительства ТАСС.
Ранее Анита Орбан заявила, что новое правительство Венгрии, Петером Мадьяром, намерено выстраивать «открытые и взаимовыгодные» отношения с Россией, признавая ее «важную роль в Европе». По словам дипломата, отношения Будапешта и Москвы «не могут строиться на односторонней зависимости».
Некоторое время спустя после обнародования итогов парламентских выборов Мадьяр объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством при сотрудничестве с Россией АЭС «Пакш-2». Он уточнил, что по итогам проверки не исключает пересмотра финансовых условий или даже разрыва отдельных договоренностей.