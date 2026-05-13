RTL сообщила, что жена Макрона опровергла версию о причине пощечины мужу

Первая леди Франции Брижит Макрон опровергла рассказ журналиста Paris Match Флориана Тардифа о причинах эпизода, в ходе которого она в мае 2025 года дала пощечину своему мужу, президенту Эмманюэлю Макрону, сообщил радиостанции RTL источник, близкий к супруге французского лидера.
Тардиф, автор книги Un couple (presque) parfait («Почти идеальная пара»), посвященной отношениям четы Макрон, в эфире радиостанции ранее заявил, что причиной произошедшего стало сообщение в телефоне президента Франции от известной иранской актрисы Голшифте Фарахани, которое увидела его жена.
«Я назвал ее имя просто потому, что в какой-то момент такие разговоры ходили по Парижу», — пояснил Тардиф.
При этом он отметил, что излагал эту версию в Елисейском дворце, но она «не является их версией».
Как сообщил RTL источник, близкий к первой леди Франции, Брижит Макрон «категорически опровергла» этот рассказ еще в марте в разговоре с автором книги. По словам собеседника радиостанции, она также уточнила, что никогда не смотрит в мобильный телефон своего мужа. Источник добавил, что эта позиция не была опубликована автором.
В 2012 году The Daily Telegraph сообщила, что после обнаженной фотосессии для французского журнала Le Figaro Фарахани получила уведомление от иранских властей о запрете ее возвращения на родину. Актриса в 2011 году покинула Иран в знак протеста против религиозных ограничений.
Видео с пощечиной появилось в мае 2025 года, когда президент Франции с супругой прибыли во Вьетнам. На кадрах можно увидеть, что после приземления в дверном проеме лайнера появился Макрон, и в этот же момент женская рука ударила его по лицу. После этого Макрон с супругой стали спускаться по трапу самолета.
В Елисейском дворце заявили, что таким способом пара «расслабляется» перед мероприятием. Президент Франции назвал пощечину от жены шуткой, в его окружении заявили, что Брижит Макрон «всегда так поступает».
