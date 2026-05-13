RTL сообщила, что жена Макрона опровергла версию о причине пощечины мужу

Видео с пощечиной появилось в мае 2025 года, когда президент Франции с супругой прибыли во Вьетнам. На кадрах можно увидеть, что после приземления в дверном проеме лайнера появился Макрон, и в этот же момент женская рука ударила его по лицу. После этого Макрон с супругой стали спускаться по трапу самолета.