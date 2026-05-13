В ГД оценили перспективы закона о сроках давности в спорах о приватизации

Законопроект о предельных сроках исковой давности споров о приватизации необходим, чтобы обеспечить стабильность в общественной жизни и политике, рассказал Радио РБК Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
«Конечно, какая-то определенность наступит. Я не хочу вставать, там, ни на сторону одних, ни на сторону других. Но если у нас стабильности в гражданском обороте не будет, у нас не будет стабильности ни в политике, ни в социальной сфере и так далее», — сказал он и добавил, что если законопроект примут, «это будет большой плюс» VIII созыву Госдумы.
Отсутствие сроков по спорам о приватизированном имуществе, по словам Крашенинникова, «подставит» не только бизнес, но и бюджет. «Мы подставляем вообще экономические и социальные связи внутри страны», — уверен депутат.
Сроки давности, о которых идет речь в законопроекте, распространяются на гражданско-правовые отношения и не касаются уголовных дел о коррупции, подчеркнул он. «Если сделка совершена законно, здесь нет коррупции, здесь нет уголовки, то, конечно, сроки давности — в 10 лет, не больше», — добавил Крашенинников.
Крашенинников не считает, что иски по имущественным вопросам перейдут в плоскость антикоррупционных дел: «У нас есть презумпция невиновности в уголовном праве, а есть презумпция добросовестности в гражданском праве. Соответственно, добросовестность предполагается, если иное не установлено законом. Точно так же, как и человек становится преступником, только если это доказано в суде».
13 мая Госдума в первом чтении приняла внесенный в апреле законопроект, который устанавливает предельные сроки исковой давности по делам об истребовании имущества, выбывшего из государственной и муниципальной собственности в результате приватизации. 279 депутатов поддержали закон, 54 проголосовали против, 20 воздержались.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 217 Гражданского кодекса нормой, по которой к искам о нарушениях в ходе приватизации будут применяться общие сроки исковой давности — три года с момента выявления нарушения. При этом вводится максимальный предел: срок не может превышать 10 лет со дня нарушения права. По истечении этого периода суд обязан отказать в удовлетворении требований о возврате имущества в пользу государства.
Внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по спорам о сделках по приватизации, президент Владимир Путин поручил правительству в августе 2025 года. Он также заявлял, что речь о пересмотре итогов приватизации 1990-х не идет, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.
