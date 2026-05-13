Украина договорилась с Литвой о совместном производстве беспилотников

Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с Литвой по совместному производству беспилотников в рамках инициативы Drone Deal. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале после встречи с президентом страны Гитанасом Науседой.

По словам Зеленского, договорённости предусматривают развитие сотрудничества в сфере производства дронов и укрепление оборонного взаимодействия между двумя странами. Он подчеркнул, что соглашение строится на принципе взаимной поддержки.

Отдельно украинский лидер сообщил о переговорах с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. В ходе встречи стороны обсуждали возможное заключение аналогичной сделки по беспилотникам.

Как уточняется, предполагаемое соглашение с латвийской стороной может быть направлено на создание многоуровневой системы защиты воздушного пространства с использованием БПЛА и сопутствующих технологий.

Инициатива Drone Deal рассматривается Киевом как часть расширения международного сотрудничества в оборонной сфере на фоне продолжающегося конфликта и растущей роли беспилотных систем в военных операциях.

Украина в последние годы активно наращивает производство и экспортно-технологическое сотрудничество в сфере дронов. Киев делает ставку на развитие совместных проектов с европейскими странами для расширения выпуска разведывательных и ударных беспилотников.

