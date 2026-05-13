Каковы шансы Кира Стармера остаться главой британского правительства

Каковы приоритеты британского правительства на следующий год.
13 мая король Великобритании Карл III выступил на открытии очередной сессии британского парламента. В своей тронной речи он изложил приоритеты правительства на этот период — сессия длится примерно год, конкретных сроков ее окончания нет.
«Все более опасный и нестабильный мир угрожает Соединенному Королевству. Конфликт на Ближнем Востоке — лишь последний пример. Каждый элемент энергетической, оборонной и экономической безопасности страны будет подвергнут испытанию, — заявил король. — Мое правительство ответит на происходящее в мире решительно и будет стремиться создать страну, справедливую для всех. Мои министры примут решения, которые обеспечат долгосрочную защиту энергетической, оборонной и экономической безопасности Соединенного Королевства».
Церемония открытия парламента Великобритании — регулярное мероприятие с участием монарха, открывает новую сессию парламента. Церемония проходит в Палате лордов (верхняя неизбираемая палата) в Вестминстерском дворце. Монарх на ней присутствует в полном королевском облачении — поверх парадной формы адмирала Карл III надевает государственную мантию и имперскую корону.
Выполняя свою конституционную роль главы государства, король выступает с речью (он читает ее, сидя на троне), подготовленной правительством. В ней он излагает политику кабинета и законодательный план на грядущую сессию. Вся церемония длится около полутора часов, речь занимает около десяти минут.
Карл III назвал 27 законопроектов, которые в ближайший год планирует внести в парламент правительство лейбористов во главе с Киром Стармером. Среди них — об укреплении отношений Британии с Евросоюзом, о защите британского производства стали, о реформах полиции, Национальной системы здравоохранения (National Health Service — NHS) и системы уголовного правосудия, о кибербезопасности, о вооруженных силах, о независимости королевства в области энергетики, о регулировании в области ядерной энергетики.
Король также изложил, какой будет внешняя политика правительства: Лондон продолжит поддерживать Украину, будет укреплять отношения с европейскими партнерами, останется приверженным союзническим обязательствам в рамках НАТО и будет повышать свои расходы на оборону, а также продолжит продвигать долгосрочное урегулирование на Ближнем Востоке по принципу «Два государства для двух народов».
«Два государства для двух народов» — концепция урегулирования отношений между Израилем и Палестиной. Она опирается на резолюцию № 242 Совета Безопасности ООН 1967 года и предполагает создание между Средиземным морем и рекой Иордан арабского государства наряду с еврейским. В последние годы несколько западных стран, в том числе Великобритания, признали независимость нынешней Палестины. Лондон сделал это в сентябре 2025 года — как заявило британское правительство, оно сделало это, чтобы обеспечить жизнеспособность решения на основе концепции сосуществования двух государств.
Накануне Стармер заявил, что его кабинет реализует обещанные перемены. «Великобритания находится на переломном этапе: либо двигаться вперед с планом построения более сильной и справедливой страны, либо вернуться к хаосу и нестабильности прошлого, — заявил он 12 мая. — Мое правительство выполнит сделанное британскому народу обещание принести перемены».
Почему однопартийцы призывают Стармера к отставке.
Открытие парламентской сессии произошло через несколько дней после того, как лейбористы сокрушительно проиграли местные выборы. 7 мая британцы выбирали членов 136 органов местного самоуправление в Англии, а также парламенты Шотландии и Уэльса. В итоге в Англии лейбористы потеряли 1498 мест, получив 1068 мандатов из примерно пяти тысяч; в парламенте Шотландии они утратили четыре мандата и, получив 17 мест, заняли второе место, а в парламенте Уэльса потеряли 35 мест, получив девять кресел и заняв третье место. Во всех регионах лейбористов опередила правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа.
Стармер признал, что на этих выборах его партия провалилась. «Результаты выборов на прошлой неделе были жесткими. Очень жесткими. Мы потеряли нескольких блестящих представителей Лейбористской партии. Это больно. И это должно быть больно. Я понимаю. Я чувствую это. И я беру на себя ответственность, — сказал он (цитаты по The Telegraph). — Но дело не только в ответственности за результаты. Дело в ответственности за объяснение, как мы, как политическая и избирательная сила, станем лучше и добьемся лучших результатов в ближайшие месяцы и годы. Потому что мы сталкиваемся не просто с опасными временами, но с опасными противниками». Стармер признал, что его правительство совершало ошибки, но дал понять: в отставку он не уйдет.
Число требующих отставки Стармера депутатов-лейбористов растет с каждым днем — по состоянию на 13 мая, их уже 89 (всего у лейбористов 403 мандата в Палате общин). Кабинет Стармера также покинули четыре младших министра (отвечают не за целые ведомства, а за отдельные направления в них) — министр по вопросам защиты уязвимых групп Джесс Филлипс, младший министр здравоохранения Зубир Ахмед, министр по делам жертв преступлений Алекс Дэвис-Джонс и министр по вопросам децентрализации, религии и сообществ Миата Фанбуллех.
12 мая The Times сообщила, что министр здравоохранения Уэс Стритинг планирует покинуть свой пост, чтобы претендовать на роль главы партии.
Стармер в ответ заявляет, что «полностью уверен» в своем кабинете. Он продолжает пользоваться поддержкой как минимум части партии. Около 100 депутатов-лейбористов выступили с заявлением, что менять руководство партии сейчас не время. «На прошлой неделе мы получили крайне неприятные результаты выборов. Это показывает, что нам предстоит непростая работа по восстановлению доверия избирателей, — сказано в нем (цитата по The Guardian). — Эта работа должна начаться сегодня, чтобы все мы вместе осуществляли перемены, в которых нуждается страна. Мы должны сосредоточиться на этом. Сейчас не время для борьбы за лидерство».
Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, получив подавляющее большинство мест в палате общин — 411 из 650. По замерам Politico от 6 мая 2026 года, сейчас поддержка лейбористов составляет 17%, что ставит их на третье место. Их опережают Reform UK с 25% и консерваторы, у которых 18%. 4 июля 2024 года, когда проходили последние всеобщие выборы, у лейбористов по тем же замерам было 34% поддержки, а Reform UK находилась на третьем месте с 17%. По данным YouGov, 70% британцев считают, что Стармер плохо справляется со своими обязанностями; положительно его работу оценивают 22% опрошенных.