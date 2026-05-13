Каковы шансы Кира Стармера остаться главой британского правительства

Стармер признал, что на этих выборах его партия провалилась. «Результаты выборов на прошлой неделе были жесткими. Очень жесткими. Мы потеряли нескольких блестящих представителей Лейбористской партии. Это больно. И это должно быть больно. Я понимаю. Я чувствую это. И я беру на себя ответственность, — сказал он (цитаты по The Telegraph). — Но дело не только в ответственности за результаты. Дело в ответственности за объяснение, как мы, как политическая и избирательная сила, станем лучше и добьемся лучших результатов в ближайшие месяцы и годы. Потому что мы сталкиваемся не просто с опасными временами, но с опасными противниками». Стармер признал, что его правительство совершало ошибки, но дал понять: в отставку он не уйдет.