TWZ объяснил преимущества жидкого топлива в ракете «Сармат»

Американское издание The War Zone (TWZ) прокомментировало применение жидкого топлива в российской межконтинентальной ракете РС-28 «Сармат». Авторы материала отметили, что подобная технология может восприниматься как наследие холодной войны, однако она по-прежнему имеет ряд преимуществ.
В публикации указывается, что жидкостный двигатель обеспечивает ракете более высокие характеристики по сравнению с рядом твердотопливных аналогов. Среди преимуществ эксперты выделили весовую эффективность и возможности по увеличению полезной нагрузки.
При этом журналисты обратили внимание и на сложности эксплуатации таких систем. По их оценке, жидкостные ракеты требуют более сложного обслуживания и поддержания в заправленном состоянии на протяжении длительного времени.
Ранее в России сообщили об успешных испытаниях «Сармата». Запуск высоко оценил Владимир Путин.
Также китайское издание Sohu связало испытания ракеты с демонстрацией возможностей российского стратегического вооружения. В материале отмечалось, что модернизация ядерного арсенала России продолжается несмотря на международную напряженность вокруг конфликта на Украине.
Дополнительно эксперты отмечают, что «Сармат» относится к числу ключевых элементов российской системы стратегического сдерживания. Ракета разрабатывалась как замена комплексу «Воевода» и предназначена для преодоления современных систем противоракетной обороны.
