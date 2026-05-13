TWZ объяснил преимущества жидкого топлива в ракете «Сармат»

Американское издание The War Zone (TWZ) прокомментировало применение жидкого топлива в российской межконтинентальной ракете РС-28 «Сармат». Авторы материала отметили, что подобная технология может восприниматься как наследие холодной войны, однако она по-прежнему имеет ряд преимуществ.

В публикации указывается, что жидкостный двигатель обеспечивает ракете более высокие характеристики по сравнению с рядом твердотопливных аналогов. Среди преимуществ эксперты выделили весовую эффективность и возможности по увеличению полезной нагрузки.

При этом журналисты обратили внимание и на сложности эксплуатации таких систем. По их оценке, жидкостные ракеты требуют более сложного обслуживания и поддержания в заправленном состоянии на протяжении длительного времени.

Ранее в России сообщили об успешных испытаниях «Сармата». Запуск высоко оценил Владимир Путин.

Также китайское издание Sohu связало испытания ракеты с демонстрацией возможностей российского стратегического вооружения. В материале отмечалось, что модернизация ядерного арсенала России продолжается несмотря на международную напряженность вокруг конфликта на Украине.

Дополнительно эксперты отмечают, что «Сармат» относится к числу ключевых элементов российской системы стратегического сдерживания. Ракета разрабатывалась как замена комплексу «Воевода» и предназначена для преодоления современных систем противоракетной обороны.

