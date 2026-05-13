Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы глав Белгородской и Брянской областей пройдут 20 сентября

Выборы глав Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября, сообщают ТАСС со ссылкой на избирательные комиссии регионов.

Источник: РБК

Выборы глав Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября, сообщают ТАСС со ссылкой на избирательные комиссии регионов.

13 мая президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового губернатора Брянской Области. Им стал Егор Ковальчук. Он будет врио до выборов главы региона. Предыдущий глава региона Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Помимо этого 13 мая в отставку ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. Ранее он был вице-губернатором Иркутской области. Гладков также подал в отставку по собственному желанию.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».