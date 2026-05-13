Выборы глав Белгородской и Брянской областей пройдут 20 сентября

Выборы глав Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября, сообщают ТАСС со ссылкой на избирательные комиссии регионов.
13 мая президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового губернатора Брянской Области. Им стал Егор Ковальчук. Он будет врио до выборов главы региона. Предыдущий глава региона Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.
Помимо этого 13 мая в отставку ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. Ранее он был вице-губернатором Иркутской области. Гладков также подал в отставку по собственному желанию.
