В добрый путь, чемпионы: на сборном пункте Москвы отправили к месту службы пополнение для спортивных рот

Это важное событие вряд ли отметят спортивные комментаторы. А между тем оно для отечественного спорта очень многое значит. В среду, 13 мая, со сборного пункта военного комиссариата Москвы отправились к месту службы не обычные новобранцы, а пополнение для спортивных рот. Этой армейской новации уже немало лет. Юношам призывного возраста, которые уже успели добиться в спорте высоких достижений хороших результатов, дали возможность не прерывать спортивную карьеру и тренировки на год срочной службы, а совместить исполнение воинского долга и профессиональные занятия спортом в спортивных ротах. В ближайшие 12 месяцев новобранцы будут радовать российских болельщиков своими победами под флагом армейского клубу ЦСКА. Пополнение в количестве 80 человек в сборном пункте переодели в военную форму, вручили необходимые документы, пайки и в составе команды отправили служить. В этот день работники военкомата напутствовали молодых спортсменов из Москвы, а также из новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал журналистам ответственный за боевую подготовку в Центральном спортивном клубе армии подполковник Альберт Рамзин, в спортивных ротах созданы условия для прохождения военной службы и для тренировок. Всего создано шесть таких рот. Новобранцы, пройдя курс молодого бойца, примут военную присягу. — Цель наших спортивных рот — это выступления на различных соревнованиях и борьба за золотые медали на всех соревнованиях, — сказал он. По словам офицера, на счету армейских спорсменов огромное количество побед на соревнованиях самого высокого уровня. Как попасть в спортивную роту? Оказывается, чтобы попасть в такое подразделение, надо быть членом сборной России по своему виду спорта. Списки кандидатов формирует министерства спорта и передает Минобороны. А вот как видит свое ближайшее будущее в новой среде занимающийся парным фигурным катанием Даниил Горелкин. Он тренируется у Ирины Владимировны Жук и Александра Васильевича Смитина уже восемь лет. Не раз побе.