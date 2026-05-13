В добрый путь, чемпионы: на сборном пункте Москвы отправили к месту службы пополнение для спортивных рот

Это важное событие вряд ли отметят спортивные комментаторы. А между тем оно для отечественного спорта очень многое значит. В среду, 13 мая, со сборного пункта военного комиссариата Москвы отправились к месту службы не обычные новобранцы, а пополнение для спортивных рот.
Этой армейской новации уже немало лет. Юношам призывного возраста, которые уже успели добиться в спорте высоких достижений хороших результатов, дали возможность не прерывать спортивную карьеру и тренировки на год срочной службы, а совместить исполнение воинского долга и профессиональные занятия спортом в спортивных ротах.
В ближайшие 12 месяцев новобранцы будут радовать российских болельщиков своими победами под флагом армейского клубу ЦСКА.
Пополнение в количестве 80 человек в сборном пункте переодели в военную форму, вручили необходимые документы, пайки и в составе команды отправили служить.
В этот день работники военкомата напутствовали молодых спортсменов из Москвы, а также из новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как рассказал журналистам ответственный за боевую подготовку в Центральном спортивном клубе армии подполковник Альберт Рамзин, в спортивных ротах созданы условия для прохождения военной службы и для тренировок. Всего создано шесть таких рот.
Новобранцы, пройдя курс молодого бойца, примут военную присягу.
— Цель наших спортивных рот — это выступления на различных соревнованиях и борьба за золотые медали на всех соревнованиях, — сказал он.
По словам офицера, на счету армейских спорсменов огромное количество побед на соревнованиях самого высокого уровня.
Как попасть в спортивную роту? Оказывается, чтобы попасть в такое подразделение, надо быть членом сборной России по своему виду спорта. Списки кандидатов формирует министерства спорта и передает Минобороны.
А вот как видит свое ближайшее будущее в новой среде занимающийся парным фигурным катанием Даниил Горелкин. Он тренируется у Ирины Владимировны Жук и Александра Васильевича Смитина уже восемь лет. Не раз побеждал на престижных соревнованиях.
— Мне безумно интересно, — говорит юноша. — Это новый опыт, новые впечатления, новые люди. Хотелось бы завести новых друзей, новые знакомства. Здесь очень много спортсменов из разных видов спорта, и очень интересно будет пообщаться. Надеюсь, что будет интересно, будет весело, и это воспитает во мне ещё больше дисциплины, ещё больше морально-волевых качеств. Хотелось бы просто узнать, что это такое.