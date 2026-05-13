Врио губернатора Брянской области назвал главную задачу после назначения

Егор Ковальчук родился в Челябинске, на государственной службе с 2012 года. С 2012 по январь 2014 года он был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2023 года по 2024-й был мэром Миасса Челябинской области, затем — председателем правительства ЛНР.