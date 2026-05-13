Врио губернатора Брянской области назвал главную задачу после назначения

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что знаком с регионом и бывал там. Он назвал главной задачей после назначения на должность выстраивание отношений с людьми.

«Большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», — сказал господин Ковальчук «РИА Новости». Он сообщил ТАСС, что приедет в Брянскую область 14 или 15 мая.

Ранее Брянскую область возглавлял Александр Богомаз. Он занимал эту должность с 2014 года. Президент России Владимир Путин принял его отставку 13 мая.

Егор Ковальчук родился в Челябинске, на государственной службе с 2012 года. С 2012 по январь 2014 года он был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2023 года по 2024-й был мэром Миасса Челябинской области, затем — председателем правительства ЛНР.