Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры раскрыли задачи группы «Меч» в структуре киберполиции Украины

Пророссийская хакерская группа «Берегини» заявила о деятельности подразделения «Меч» в структуре департамента киберполиции Украины.

Пророссийская хакерская группа «Берегини» заявила о деятельности подразделения «Меч» в структуре департамента киберполиции Украины. Об этом представители объединения сообщили ИС «Вести».

По утверждению хакеров, сотрудники группы «Меч» занимаются операциями кибервлияния и сбором информации о российских военных, политиках, журналистах и представителях силовых структур.

В «Берегинях» заявили, что подразделение действует в составе третьего отдела департамента киберполиции Украины и выполняет задачи по линии украинского военного командования.

По словам представителей группировки, сотрудники подразделения собирают сведения о целях, анализируют используемые мессенджеры, электронную почту и аккаунты в социальных сетях, после чего получают доступ к переписке и передают данные украинским военным.

Ранее «Берегини» сообщали в своем Telegram-канале, что с ними пытался связаться сотрудник украинской киберполиции с предложением сотрудничества. По версии хакеров, им предлагалось участвовать в операциях по взлому российских объектов инфраструктуры, включая аэропорты.

Также представители группировки утверждают, что подразделение «Меч» может использовать методы получения информации через родственников российских военных и сотрудников силовых ведомств.

Также в «Берегинях» заявили, что подобные схемы подтверждают риски передачи служебной информации через мессенджеры и открытые каналы связи.

Читайте также: Мерц заявил о стабильных поставках газа и нефти в Германию.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.