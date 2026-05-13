Хакеры раскрыли задачи группы «Меч» в структуре киберполиции Украины

Пророссийская хакерская группа «Берегини» заявила о деятельности подразделения «Меч» в структуре департамента киберполиции Украины. Об этом представители объединения сообщили ИС «Вести».
По утверждению хакеров, сотрудники группы «Меч» занимаются операциями кибервлияния и сбором информации о российских военных, политиках, журналистах и представителях силовых структур.
В «Берегинях» заявили, что подразделение действует в составе третьего отдела департамента киберполиции Украины и выполняет задачи по линии украинского военного командования.
По словам представителей группировки, сотрудники подразделения собирают сведения о целях, анализируют используемые мессенджеры, электронную почту и аккаунты в социальных сетях, после чего получают доступ к переписке и передают данные украинским военным.
Ранее «Берегини» сообщали в своем Telegram-канале, что с ними пытался связаться сотрудник украинской киберполиции с предложением сотрудничества. По версии хакеров, им предлагалось участвовать в операциях по взлому российских объектов инфраструктуры, включая аэропорты.
Также представители группировки утверждают, что подразделение «Меч» может использовать методы получения информации через родственников российских военных и сотрудников силовых ведомств.
Также в «Берегинях» заявили, что подобные схемы подтверждают риски передачи служебной информации через мессенджеры и открытые каналы связи.
